Литва выплатит пенсионерам в возрасте 75 лет и старше по €100 за вакцинацию от коронавируса

Новости

Markus Spiske / Unsplash

Парламент Литвы во вторник, 12 октября, принял закон о чрезвычайной срочности, который позволит людям старше 75 лет получить к декабрю помощь в размере €100 за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

За закон проголосовали 68 членов Сейма, против — 3, воздержались — 7 депутатов.

Закон предусматривает одноразовую выплату в размере €100 для людей старше 75 лет, которые были вакцинированы в период с сентября по декабрь и получили бустерную (третью) дозу вакцины до апреля следующего года.

Единовременная выплата в размере 100 будет выплачиваться в декабре и апреле вместе с пенсией. Из бюджета на это выделят около €27 миллионов.