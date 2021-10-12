Disney перезапускает фильм «Один дома» и уже показала трейлер

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Компания Disney перезапускает серию фильмов «Один дома» и уже обнародовала трейлер первой ленты.

Премьера фильма состоится 12 ноября на стриминговой платформе Disney+. Главную роль в нем сыграет Арчи Йейтс, который снимался в фильме «Кролик Джоджо».

Также в актерский состав вошли Элли Кемпер («Офис», «Мачо и ботан»), Роб Делани («Гнев человеческий», «Дэдпул 2») и Тимоти С. Саймонс («Вице-президент», «Отчаянные мошенницы»). Режиссером фильма стал Дэн Мазер, который снимал обе части «Бората».

Сюжет фильма не изменился — злоумышленники пытаются ограбить дом, в котором находится один маленький мальчик, подготовивший для них ловушки. На этот раз дом будет грабить семейная пара.