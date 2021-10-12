«Самый серьезный провал системы здравоохранения». Правительство Великобритании раскритиковали за ошибки на старте пандемии

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Нерешительная реакция правительства Бориса Джонсона на ранней стадии пандемии стала одним из самых серьезных провалов системы здравоохранения Великобритании.

Как сообщают MSN и ВВС, об этом говорится в 151-страничном отчете британских депутатов, который основан на показаниях более 50 человек, включая советников по государственной политике, здравоохранению и науке.

В отчете говорится, что правительство допустило ряд серьезных ошибок, которые стоили стране тысячи жизней.

Критике подвергли первоначальный подход британского правительства к идее коллективного иммунитета. Тогда, в начале 2020 года власти не решились вводить строгий карантин. В отчете сказано, что в первые недели распространения коронавируса правительство не прислушалось к доказательствам из Китая, а затем из Италии, об опасности COVID-19. В целом был проигнорирован подход стран Азии.

Также Британия слишком медленно вводила изоляцию инфицированных людей и по ошибке ввела «легкий пограничный контроль» только со странами с высокими показателями заражения, когда большинство реальных случаев приходилось на Францию ​​и Испанию.

«Решения, которые принимались во время первых недель пандемии по поводу введения карантина и мер социального дистанцирования, а также рекомендации, которые привели к ним, стоят в ряду одних из самых больших неудач в сфере общественного здравоохранения, что когда-либо случались в Соединенном Королевстве», — сказано в отчете.

Положительно в отчете оценена программа по вакцинации. Весь путь от разработок вакцин до их применения описан как один из самых эффективных в истории Великобритании.