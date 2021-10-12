Зеленский анонсировал «промышленный безвиз» с ЕС и усиление санкций против РФ

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Владимир Зеленский по итогам 23-го саммита Украина — Европейский Союз выступил с речью, отметив, что Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите.

«Начинаем разговор с ЕС об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина — ЕС мы надеемся подписать это соглашение», — заявил президент Украины.

Он добавил, что на саммите начался диалог о европейском зеленом курсе, поскольку Украина готова двигаться в этом направлении.

Глава государства подчеркнул, что Россия, несомненно, является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении.

«У меня вчера был разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский.

Также он добавил, что в санкционные списки Европейского Союза должны попасть все лица, причастные к организации или непосредственно участвовавшие в выборах в Госдуму Российской Федерации в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Президент подчеркнул, что потребность усилить санкционное давление назрела давно.