В Польше в хостеле нашли мертвой украинку. Полиция считает, что кто-то может быть причастен к ее смерти

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Rhema Kallianpur / Unsplash

В польском городе Стараховице в хостеле нашли тело украинки.

Об этом сообщает Polsat News.

По информации издания, в службу экстренной помощи позвонили из хостела и сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем объекта, не подавала признаков жизни.

На место выехала бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти украинку. «Бригада скорой помощи выехала на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины спасти не удалось. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры», — заявил спикер полиции Стараховице Павел Кусяк.

Как отмечается, полиция подозревает, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен. «По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос», — уточнил полицейский. Сообщается также, что дело расследует прокуратура.