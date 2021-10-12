В США компания Merck подала заявку для одобрения таблеток от COVID-19

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Американская фармкомпания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Об этом сообщается на сайте Merck.

Компания 10 дней назад объявила об успешной третьей стадии клинических испытаний своего лекарства «Молнупиравир» в виде таблеток. Препарат вдвое сократил риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска, не показав побочных эффектов. При этом курс приема относительно короткий — первые пять дней после появления симптомов COVID-19.

Ожидается, что Merck получит одобрение на использование препарата до конца года. При этом компания в рамках нескольких контрактов уже запустила производство таблеток.