В Сиднее завершился 100-дневный локдаун. Но только для вакцинированных

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Dan Freeman / Unsplash

В самом большом австралийском городе Сидней завершился локдаун, который длился 107 дней. Большинство ограничений отменены, но только для вакцинированных.

Об этом пишет BBC.

Ограничения были сняты после того, как штат Новый Южный Уэльс достиг показателя в 70% вакцинированных людей.

Теперь в городе заработали кафе и рестораны, а также открылись спортзалы, библиотеки и бассейны. В парикмахерские и салоны красоты в понедельник уже начали выстраиваться очереди.

«Это были тяжелые 100 дней. Но усилия, которые люди приложили по всему штату, чтобы пройти вакцинацию, сделали возможным этот великий день», — заявил премьер-министр штата Доминик Перротте.

Он отметил, что теперь количество новых случаев заражений коронавирусом увеличится, но медицинская система будет к этому готова.

Ограничения будут отменяться постепенно в рамках достижения 80% и 90% вакцинированного населения. В пятницу из локдауна планирует выйти столица Австралии Канберра, а Мельбурн, как ожидается, — в конце октября.