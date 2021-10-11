Опрос: За и. о. мэра Харькова Терехова готовы проголосовать более 50% жителей города, Добкин на втором месте

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов может победить на выборах городского головы уже в первом туре. За него готовы проголосовать 57,6% жителей города среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 2—7 октября.

Также Терехов является лидером и по уровню доверия среди харьковчан. Ему доверяют 53% опрошенных, а 37% — не доверяют.

На втором месте экс-нардеп Михаил Добкин. Он может рассчитывать на более 27% голосов. Все остальные кандидаты не набирают и 4% голосов.

В целом 51% харьковчан считают, что дела в городе идут в правильном направлении. В то же время 31% жителей города имеют противоположное мнение.