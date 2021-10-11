Водителя Hummer, который в центре Киева сбил ребенка, вернули в СИЗО

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Водителя внедорожника Hummer H2 Кирилла Островского, который в июле 2018 года в центре Киева сбил насмерть ребенка, взяли под стражу.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Сегодня, 11 октября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и применил к Островскому меру в виде содержания под стражей до 9 декабря. Из зала суда его вернули в СИЗО.

В прокуратуре напомнили, что Островский временно вышел на свободу 5 октября из-за истечения срока содержания под стражей. Тогда Центр противодействия коррупции сообщал, что это произошло из-за отпуска судьи Печерского суда Кристины Константиновой.