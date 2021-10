«Это все наш дорогой Джонни». Маккартни считает Леннона виновным в распаде The Beatles

Новости

Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни заявил, что инициатором распада коллектива был другой его экс-учасник Джон Леннон.

Об этом пишет BBC.

«Я не провоцировал раскол. Это был наш дорогой Джонни. Я не тот человек, который стал бы причиной такого. Нет-нет-нет, однажды Джон вошел в комнату и сказал, что покидает The Beatles, добавив: «Это очень волнительно, как развод», — сказал Маккартни в интервью BBC.

Он также предположил, что группа могла бы продолжить существование, если бы не уход Леннона. «Дело на самом деле заключалось в том, что Джон начинал новую жизнь с Йоко, и он хотел... неделю пролежать в Амстердаме в постели ради мира, и ты не мог этому помешать. Это был самый тяжелый период моей жизни», — сказал музыкант.

Он добавил, что хотел, чтобы The Beatles продолжали существовать. «Я думал, что мы делаем достаточно хорошие вещи — Abbey Road, Let It Be, и я думал, что мы можем продолжить», — вспоминает Маккартни.

Музыкант также подчеркнул, что скандал с распадом The Beatles разгорелся из-за нового менеджера группы Аллена Клейна, который откладывал начало работы с группой из-за необходимости устроить собственные дела.

«Так, в течение нескольких месяцев нам приходилось изображать [единство группы]. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец The Beatles, но мы не могли просто уйти», — рассказал музыкант. В итоге Маккартни подал в суд на остальных участников коллектива, добиваясь расторжения договорных отношений, чтобы «удержать их музыку от рук Клейна».

«Мне пришлось сражаться, и единственный способ борьбы — подать в суд на других «битлов», потому что они оставались с Клейном. Спустя годы они поблагодарили меня за это. Но я не был причиной распада», — настаивал Маккартни.