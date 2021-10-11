Экс-глава ГАСИ заявил, что у него из дома украли $2 миллиона. Он прятал их под потолком

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Обуховский суд Киева рассматривает дело о краже $2 миллионов из дома в Козине (Киевская область) бывшего главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и его жены.

Об этом пишет «Судебный репортер».

Рассмотрение дела началось с конца июня этого года. По версии потерпевшего, в 2014 году в связи с нестабильной ситуацией в Украине он снял с личного счета в Укргазбанке $1,5 млн, которые якобы получил от продажи недвижимости, часть денег потратил, а остальные $900 тыс. решил хранить в потолке хозяйственного дома — между баней и комнатой отдыха.

Рыбак пригласил мастера с рабочими, говоря, что надо исправить дефект на потолке. Пока рабочие обедали, хозяин якобы положил за потолок $900 тыс. в мусорных пакетах. Еще $1,1 млн положила его жена — Ирина Фриденталь. После обеда потолок зашили гипсокартоном и на следующий день покрасили.

В начале июля 2014 года Рыбак с семьей поехал на отдых за пределы Киевской области, а хозяйство контролировал домоправитель, который имел ключи от всех зданий и комнат. По возвращении хозяина домоправитель перестал выходить на работу, объясняя, что находится в состоянии «запоя».

После увольнения бывший домоправитель отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, начал много путешествовать за границей, приобрел новый автомобиль Volkswagen, однако нигде официально не работал.

Хозяин не интересовался тайником до середины октября 2016 года, когда решил получить деньги и позвал рабочих. Потолок расшили, но денег не было. Тогда на место вызвали экспертов, которые выяснили, что целостность потолка нарушили еще в 2014 году. Ее полностью разбирали и потом собрали обратно, о чем свидетельствует другая краска и другие профили, на которых крепится гипсокартон. Для выполнения таких работ, по оценкам экспертов, требовалось как минимум два дня.

В ноябре 2018 году был допрошен охранник дома, который признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не препятствовать ему в реализации преступного умысла. За это домоправитель привез ему $500 тысяч.

Охранник остался работать в доме. Он успел потратить значительную часть средств, а $235 тысяч он спрятал, но позже отдал следователям. О подозрении сообщили охраннику и бывшему домоправителю.

Рыбак возглавлял ГАСИ с 2010 по 2014 годы. Он является сыном бывшего спикера парламента, экс-регионала Владимира Рыбака. В октябре 2014 года Служба безопасности Украины сообщала, что возбудила уголовное производство после выявления незаконного механизма регистрации разрешительных документов в сфере строительства через сеть бэк-офисов. Его ввели в 2013 году Рыбак и начальник управления ГАСИ в Киеве для получения противоправной выгоды на сумму более $50 млн.