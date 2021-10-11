В Китае из-за наводнения эвакуировали 120 тысяч человек

Новости

Unsplash

В китайской провинции Шаньси из-за сильных дождей на прошлой неделе произошли оползни и обвалы домов в 70 городах. Из-за непогоды власти эвакуировали почти 120 тысяч человек.

Об этом сообщает BBC.

В столице провинции Шаньси Тайюань на прошлой неделе выпало 185,2 мм дождя. В среднем на этой территории выпадает 25 мм за октябрь. По словам метеорологов, река Фенхе достигла самого высокого уровня за последние четыре года.

Из-за непогоды власти эвакуировали 120 тысяч человек. Вода повредила 17 тысяч домов.

По данным государственной газеты Global Times, в результате оползня погибли четыре полицейских. Информацию о других людях, пострадавших в результате наводнения, не разглашают.

Шаньси — это большая угледобывающая провинция, которая обеспечивает 30% производства топлива в Китае. Из-за дождей власти были вынуждены прекратить работу химических заводов и шахт — всего более 400 предприятий.