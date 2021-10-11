В Полтавской области перевернулся автобус с пассажирами. Пострадали 11 человек
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- Костя Андрейковец
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В Полтавской области на трассе М-03 возле села Карпиловка перевернулся автобус с пассажирами.
Об этом сообщает полиция.
Авария произошла около 06:40. Автобус, который ехал из Луганской области в Киев, съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находились 22 пассажира и два водителя. Пострадали 11 человек — один водитель и 10 пассажиров. Все они доставлены в больницу.
Причины ДТП устанавливаются. Предварительно, 56-летний водитель не справился с управлением.
Позднее в полиции сообщили, что водитель умер в больнице. Начато уголовное дело о нарушении правил движения, что привело к смерти (ч. 2 ст. 286 УК).
- В конце сентября в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Погибли 3 человека.
- До этого ДТП с автобусом произошло в Житомирской области. Автобус врезался в автовоз, из-за чего погиб один человек. Сам автобус полностью сгорел.