В Полтавской области перевернулся автобус с пассажирами. Пострадали 11 человек

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В Полтавской области на трассе М-03 возле села Карпиловка перевернулся автобус с пассажирами.

Об этом сообщает полиция.

Авария произошла около 06:40. Автобус, который ехал из Луганской области в Киев, съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находились 22 пассажира и два водителя. Пострадали 11 человек — один водитель и 10 пассажиров. Все они доставлены в больницу.

Причины ДТП устанавливаются. Предварительно, 56-летний водитель не справился с управлением.

Позднее в полиции сообщили, что водитель умер в больнице. Начато уголовное дело о нарушении правил движения, что привело к смерти (ч. 2 ст. 286 УК).