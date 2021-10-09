Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины переиграла Финляндию со счетом 2:1
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сборная Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу обыграла сборную Финляндию со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на 4 минуте — забил Андрей Ярмоленко. Второй гол в ворота финнов забил Роман Яремчук — на 34 минуте.
Во втором тайме команды контролировали мяч почти наравне, но финнам так и не удалось забить в ворота украинцев. Гол они не реализовали и в добавочные 6 минут.
В группе D Украина заняла второе место (8 очков), после Франции. Отборочный турнир Украина завершит двумя поединками с Боснией и Герцеговиной 12 октября (дома) и 16 ноября (в гостях).