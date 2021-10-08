Студия Rockstar официально анонсировала ремастеры трех частей игры GTA

Новости

Студия Rockstar Games официально объявила, что выпустит HD-ремастеры трех игр серии Grand Theft Auto — GTA III, Vice City и San Andreas.

В пресс-релизе студия сообщила, что игры с улучшениями выйдут в сборнике под названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Оригинальные версии из онлайн-магазинов уберут с 11 октября.

Слухи о выходе ремастеров на культовую серию ходили давно. Пока разработчики представили заставку, не указав, какие технические улучшения стоит ждать. Сказано лишь то, что у всех игр улучшат графику и игровой процесс.

Сборник выпустят на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и на ПК в Rockstar Games Launcher до конца 2021 года. В первой половине 2022 года их выпустят и на мобильных платформах с iOS и Android.