В Китае громкую музыку бабушек молодежь начала удаленно выключать инфракрасными пультами
- Автор:
- София Ходева
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Unsplash
Жители китайских городов, которым надоел шум от музыки бабушек, которые собираются в парках для танца, придумали способ им противостоять — они удаленно выключают девайсы инфракрасными пультами.
Об этом сообщает The Guardian.
По всему Китаю группы женщин среднего и преклонного возраста собираются в парках и на спортивных площадках, чтобы вместе потанцевать. Эта традиция возникла в 1960-х во время Культурной революции Китая.
Молодежи часто не нравится, что музыка звучит слишком громко и она придумали способ выключать песни — с помощью инфракрасных пультов, продаваемых на TaoBao (китайский аналог eBay). Девайс выключает колонки на расстоянии 50 метров. Бабушки думают, что техника сломалась и расходятся, пишет The Guardian.
Устройство стоимостью от 15 до 40 долларов США напоминает универсальный пульт дистанционного управления и способно выключить большинство динамиков.
Чтобы остановить музыку, пользователю необходимо стать неподалеку от колонки, направить устройство к панели управления и удерживать кнопку в течение 15 секунд.
The Guardian пишет, что на улице Китая выходят танцевать до 100 миллионов человек. Совместный досуг позволяет общаться пожилым женщинам, которые живут в одиночестве. Часто они сближаются и начинают дружить.
Некоторые жители жалуются, что ситуация в последнее годы с развитием технологий вышла из-под контроля — танцующие группы борются за громкость между собой и спорят с теми, кто делает им замечания. Бывали случаи, когда бабушки выгоняли игроков с баскетбольных площадок и футбольных полей, чтобы потанцевать.
- В 2019 году власти города Тяньцзинь даже позволили полиции штрафовать танцующих бабушек до 500 юаней (около 2 тысяч гривен), если их музыка звучит слишком громко. Некоторые споры переросли в конфликты. В Шицзячжуан соседи даже используют против бабушек тофу, краски и моторное масло, которые разбрасывают на площадках для танцев.
- Одна из групп бабушек нашла выход из ситуации. В прошлом году в городе Ланьчжоу, она начала использовать наушники Bluetooth, и теперь устраивает бесшумную дискотеку.