В Киевской области разоблачили схему незаконной добычи песка — убытки достигли 342 млн грн
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
В Киевской области директор предприятия, его заместитель и маркшейдер организовали схему незаконной добычи полезных ископаемых.
Такая деятельность нанесла экосистеме разрушительные последствия — обвал и размыв берегов реки Десна, и как следствие существенное изменение береговой линии, сообщают в МВД.
С 2019 года по март 2021 года злоумышленники добывали песок без надлежащей разрешительной документации. За это время фигуранты незаконно добыли 407 тыс. кубических метров песка и нанесли государству более 342 млн грн убытков.
На имущество злоумышленников, специальную технику и счета предприятия наложили арест.
Обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности.
- 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
- В конце декабря 2019 года вступил в силу закон об урегулировании добычи янтаря. В свое время его инициировал президент Владимир Зеленский.
- В марте СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины. Также продолжается аудит всех разрешений на пользование недрами страны, выданных с 1991 года.