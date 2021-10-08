Глава Верховного суда уходит в отставку. Она не будет претендовать на второй срок

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Прилепа Александр / УНИАН

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не будет претендовать на второй срок. Ее полномочия завершаются 30 ноября 2021 года.

Об этом она заявила на пленуме ВС.

«Я не буду предлагать свою кандидатуру. [...] Значит, можем искать в наших рядах следующего главу Верховного суда», — подчеркнула Данишевская.

В связи с этим она созвала очередной пленум Верховного суда на 22 октября. Там будут избирать нового главу ВС.

Данишевская отметила, что решила заранее инициировать процесс смены главы Верховного суда. Она также намекнула и на выход на пенсию, отметив, что ее карьера судьи подходит к концу.