Калифорния стала первым штатом США, где запретили снимать презерватив без согласия партнера

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Калифорния стала первым штатом США, который запретил до завершения полового акта снимать презерватив без согласия партнера. Об этом сообщает The Independent.

Закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом 7 октября. В нем говорится, что снятие презерватива во время секса без предварительного устного согласия партнера является незаконным. Такую практику — «стелсинг» (stealthing) — включили в гражданский кодекс штата и определили как насильственные действия сексуального характера. Это позволит жертве подать в суд на «преступника» о возмещении вреда (штрафные санкции). Уголовное наказание за это не предусмотрено.

Йельский университет провел исследование, которое показало, что растет количество половых актов, где презерватив снимают без согласия партнера (в большинстве случаев — без согласия женщины или мужчины-гея). После этого в 2017 году член законодательного собрания Кристина Гарсия выступила за принятие этого закона, однако тогда она призывала это криминализировать. Гарсия утверждала, что снятие презерватива может причинить физический и эмоциональный вред жертвам.

По словам экспертов, такая скрытая практика снимать презерватив без согласия партнера редко преследовалась по закону, потому что трудно доказать, что преступник действовал намеренно, а не случайно.

Соответствующий законопроект предложили в штатах Нью-Йорк и Висконсин, но там его пока не приняли.