В Киеве нашли мертвым депутата Полякова
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- София Телишевская
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Telegram / Антон Поляков
Сегодня утром, 8 октября, в Днепровском районе столицы нашли мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины от депутатской группы «За будущее». В Раду он зашел по спискам от «Слуги народа».
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия, чтобы установить обстоятельства смерти народного депутата.
Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть». Продолжаются следственные действия.
Фракция политической партии «Слуга народа» высказывает соболезнования семье и близким Антона Полякова.
«Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата», — отметила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
- Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
- Он попал в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа». Официальная причина — не голосовали за законопроекты, по которым было общее решение фракции.
- В декабре 2019 года Поляков вышел из партии «Слуга народа». В Верховной Раде он присоединился к депутатской группе «За будущее».