На Донбассе боевики ранили украинского военного

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Утром 8 октября боевики снова дважды обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Обстрелы со стороны противника зафиксировали у Золотого-4, где российские наемники использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.