Французский военный из-за спора на игровом форуме War Thunder «слил» засекреченные данные танка Leclerc 

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Военнослужащий французской армии в пылу спора на форуме компьютерной игры War Thunder раскрыл засекреченные данные боевого танка Leclerc S2. Спор он выиграл, но модераторы форума поступок не оценили.

Об этом сообщает журнал PC Gamer.

Пользователь RED_CROSS «утер нос» другим пользователям, опубликовав характеристику турели из руководства наводчика. Он доказывал, что скорость вращения башни танка на 360 градусов — 11 секунд с угловым градусом 31, а не 40.

Изначально он доказывал свою правоту на словах, утверждая, что лично работал в модели S2. Когда словам закончились — оппоненты увидели вырезку из технического руководства.

Gaijin Entertainment

Спор танкист выиграл, но в ответ получил критику. Пользователи осудили его за публикацию секретных данных в открытом доступе, а модераторы форума удалили файл.

«Ребята, это не смешно — это утечка секретных документов современного оборудования. Вы ставите под угрозы жизни многих, которые ежедневно работают с этими танками. Помните, мы будем удалять такие документы и блокировать за это», — написал модератор форума.