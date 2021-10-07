В Кремле заявили о невозможности нормализации отношений с НАТО после решения Альянса сократить размер российской дипмиссии

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Решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе делает невозможной нормализацию отношений России с Альянсом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 7 октября, сообщает Интерфакс.

«Очевидная противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии о возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью», — сказал он.

По словам заместителя главы МИД РФ Александра Грушко в интервью «Коммерсантъ», после такого решения НАТО невозможно верить заявлениям руководителей Альянса о диалоге с Россией и о важности деэскалации отношений.