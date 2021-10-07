Всемирная метеорологическая организация: Сентябрь 2021 года был одним из четырех самых теплых

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Сентябрь 2021 года был одним из четырех самых теплых сентябрей — наряду с сентябрем 2020 года, 2019 и 2016 годов. Регионы, где температура была намного выше средней, включают центральную часть Южной Америки, северо-западную Африку, а также юг и восток Китая.

Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации, который обнародовали в четверг, 7 октября.

Сентябрь 2021 года был месяцем с контрастными температурными аномалиями над Западной и Восточной Европой. Было гораздо теплее, чем в среднем за 1991 — 2020 годы в большинстве западных регионов. Так, например, Великобритания сообщила о своем втором самом теплом сентябре за всю историю наблюдений. Во Франции в сентябре была самая высокая за всю историю суточная температура — +33,4 °C. Однако, например, в Хельсинки в сентябре 2021 года было прохладнее, чем когда-либо с 1997 года.

World Meteorological Organization

На большинстве других территорий сентябрь был теплее, чем в среднем. Это особенно касалось центральных регионов США и Канады, северо-западной Африки, дуги от Ирана через страны Центральной Азии в южный Китай, некоторых частей Сибири, центральной части Южной Америки и большей части Антарктики. Кроме того, Арктический морской лед был на 8% ниже среднего показателя и 12-м наименьшим показателем в истории наблюдений.

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В других местах температуры ниже средних наблюдались в регионе, который тянется к востоку от Восточной Европы до озера Байкал. Если в августе над Гренландией были выше за норму температуры, то в сентябре температуры были ниже средних. Кроме того, на крайнем востоке России было заметно прохладнее, чем в среднем.