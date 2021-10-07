Группа экс-следователей в США заявила, что установила личность серийного убийцы Зодиака

Новости

В США группа бывших следователей заявила, что установила личность серийного убийцы известного под прозвищем Зодиак, который в конце 1960-х годов убил по меньшей мере пять человек в Северной Калифорнии.

Об этом пишет CNN.

Им оказался маляр Гэри Френсис Пост, который скончался в 2018 году в возрасте 80 лет. Раскрыть личность Зодиака удалось группе исследователей-энтузиастов The Case Breakers, в которую вошли более 40 частных детективов, журналистов и офицеров военной разведки. Вычислить убийцу удалось благодаря вещественным доказательствам с мест преступлений и показаниям свидетелей. Идентифицировать Поста помог и шрам на лбу, который был изображен на фотороботе убийцы.

В ФБР заявили, что дело Зодиака все еще не закрыто. «Дело «Убийца Зодиак» остается открытым. У нас нет новой информации, которой можно поделиться», — говорится в заявлении ФБР.

Зодиак — это американский серийный убийца, действовавший в штате Калифорния, в окрестностях города Сан-Франциско в 1960—1970-х годах. Точное количество его жертв неизвестно — сам он утверждал, что их почти 40, но полиция связывает с ним нападения только на семерых человек, двое из которых выжили.

Правоохранители так и не смогли поймать преступника или хотя бы узнать его настоящее имя. Сам же Зодиак часто переписывался с полицией и местными СМИ и прислал им несколько зашифрованных посланий. Проблемой его поиска было то, что жертвы давали совершенно разные показания. Основным подозреваемым по этому делу был американец Артур Ли Аллен, которого задержали и осудили за развращение несовершеннолетних. Однако споры о том, действительно ли он был Зодиаком, продолжаются до сих пор, хотя Аллен умер еще в 1992 году. Часть доказательств подтверждают его виновность, в частности показания свидетелей и процедура опознания, но экспертизы почерка и ДНК, наоборот, отрицают его причастность.