Авиакомпания Qantas выполнила самый продолжительный в своей истории беспосадочный рейс

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Самолет австралийской авиакомпании Qantas, на борту которого находились 107 пассажиров, преодолел 15 тысяч 20 километров, проведя в воздухе 17 часов 25 минут. Это был вывозной рейс, пишет CNN.

Из аэропорта Буэнос-Айреса (столица Аргентины) лайнер вылетел 6 октября в 12:45 по местному времени и приземлился в австралийском Дарвине в 17:30.

В Qantas отметили, что часть маршрута проходила над Антарктидой. Ранее самым продолжительным считался рейс Qantas из города Перт в Лондон.

Из-за коронавируса границы Австралии были закрыты с 24 марта 2020 года. Иностранцев в страну не пускают до сих пор. За 16 месяцев провели несколько сотен вывозных рейсов из 20 стран мира.