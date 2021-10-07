Офис генпрокурора рассказал детали схем в «деле Труханова»: 16 человек нанесли ущерб на свыше 680 миллионов гривен

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Офис генерального прокурора рассказал детали дела мэра Одессы Геннадия Труханова. В преступной организации было 10 человек, из них пятеро — чиновники, шестеро — соучастники, все они действовали под руководством известного бизнесмена.

Детали прокуратура сообщила в четверг, 7 октября.

По данным следствия, в Одессе под руководством местного бизнесмена (СМИ пишут, что речь идет о Владимире Галантернике, которого считают теневым «хозяином» Одессы) сформировалась преступная организация, которая в период с февраля 2016 года по июнь 2019-го передавала коммунальную землю под застройку вопреки интересам города. Ущерб нанесли городу на сумму более 558 миллионов гривен.

Подозрения подписали пяти местным чиновникам:

мэру Геннадию Труханову;

двум депутатам — главам постоянных комиссий Одесской мэрии VII (предыдущего) созыва;

директору одного из департаментов мэрии, которая является адвокатом;

бывшему прокурору области, который сейчас является адвокатом.

Первый механизм схемы — через малую приватизацию. Чиновники отвечали за то, чтобы городской совет принимал решение о передаче коммунальной недвижимости в частную собственность. Недвижимость передавали компаниям, связанным с бизнесменом. После этого компании приобретали право пользоваться землей под видом обслуживания недвижимости, а фактически намеревались использовать ее под застройку ЖК.

Второй механизм — это освободить от зданий земли, у которых было экономически выгодное и привлекательное расположение в Одессе, для застройки жилыми комплексами, в том числе земли рекреационного назначения. Сначала земли передавали коммунальным предприятиям, а затем они заключали договоры о совместной деятельности с частными компаниями. Дохода от этих операций город не получал, зато компании-застройщики оплачивали право на пользование землей бизнесмену, который и руководил схемой.

Кроме того, члены преступной организации завладели более 131 миллионом гривен средств местного бюджета, когда покупали в коммунальную собственность нежилые помещения.

Таким образом общий ущерб от действий всех участников схемы превышает 689 миллионов гривен.