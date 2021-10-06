Канада ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих и путешественников

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В Канаде вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих и путешественников по стране воздушным или железнодорожным транспортом.

Об этом объявил канцлер Канады Джастин Трюдо 6 октября.

Согласно новым правилам, государственные служащие, в том числе сотрудники Королевской канадской конной полиции, должны будут подтвердить свой статус вакцинации до 29 октября. Тех, кто не желает обнародовать свой статус вакцинации или пройти полную вакцинацию, отправят в отпуск без сохранения заработной платы уже 15 ноября.

С 30 октября путешественники, которые планируют вылет из аэропортов Канады или поездку на поезде VIA Rail и Rocky Mountaineer, должны будут пройти полную вакцинацию. Вскоре также будут введены строгие требования для круизных судов.

Как отметили в правительстве Канады, короткий переходный период, в течение которого еще не полностью вакцинированные путешественники смогут путешествовать, если покажут отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 в течение 72 часов после поездки, продлится до 30 ноября.

Для путешественников, уличенных в фальсификации документов, а также для транспортных операторов, которые не будут соблюдать правила, в правительстве пообещали «серьезные последствия».

Кроме этого, до 30 октября должна быть разработана политика вакцинации работников отрасли воздушного, железнодорожного и морского транспорта.