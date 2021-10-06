Художница Марина Абрамович открыла «Кристаллическую стену плача» в Бабьем Яру
- Автор:
- София Ходева
- Дата:
-
Прес-служба мемориального центра Бабин Яр
Известная сербская художница-концептуалистка Марина Абрамович в среду, 6 октября, представила в Бабьем Яру собственную инсталляцию «Кристаллическая стена плача», которую она создала к 80-й годовщине трагедии.
Об этом сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста.
Церемония открытия состоялась при участии президентов Украины Владимира Зеленского, Германии — Франка-Вальтера Штайнмайера и Израиля — Ицхака Герцога.
Инсталляция три метра высотой и 40 метров в ширину. Стена состоит из 75 блоков бразильского кварца и украинского антрацита. Кристаллы Абрамович сгруппировала по три и расположила на разной высоте на уровне головы, сердца и живота человека.
«Когда я создавала Стену, я вспоминала Стену плача в Иерусалиме. Я думала, как я могу перенести это в Бабий Яр и создать стену молитвы, стену исцеления, стену для медитации и рефлексии по памяти прошлого», — рассказала художница.
Инсталяцию начали собирать в августе, художница тогда прилетала из Нью-Йорка, в котором живет.
- Марина Абрамович — сербская художница. Она занимается искусством выносливости, исследует отношения между художником и аудиторией, границами тела и возможностями ума. За 50 лет работы ее прозвали «бабушкой перформанса». Абрамович сыграла эпизодическую роль в фильме «Дау» артдиректора Мемориального центра Холокост «Бабий Яр» и российского режиссера Ильи Хржановского.
- Вокруг обустройства Бабьего Яра продолжаются споры. Российский художественный руководитель Илья Хржановский разработал собственную концепцию экспозиции. В противоположность Хржановского и Наблюдательному совету проекта, в составе которого, в частности, Владимир Кличко, Святослав Вакарчук и Виктор Пинчук, историки предложили альтернативный вариант оформления.