Художница Марина Абрамович открыла «Кристаллическую стену плача» в Бабьем Яру

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Прес-служба мемориального центра Бабин Яр

Известная сербская художница-концептуалистка Марина Абрамович в среду, 6 октября, представила в Бабьем Яру собственную инсталляцию «Кристаллическая стена плача», которую она создала к 80-й годовщине трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста.

Церемония открытия состоялась при участии президентов Украины Владимира Зеленского, Германии — Франка-Вальтера Штайнмайера и Израиля — Ицхака Герцога.

Инсталляция три метра высотой и 40 метров в ширину. Стена состоит из 75 блоков бразильского кварца и украинского антрацита. Кристаллы Абрамович сгруппировала по три и расположила на разной высоте на уровне головы, сердца и живота человека.

«Когда я создавала Стену, я вспоминала Стену плача в Иерусалиме. Я думала, как я могу перенести это в Бабий Яр и создать стену молитвы, стену исцеления, стену для медитации и рефлексии по памяти прошлого», — рассказала художница.

Инсталяцию начали собирать в августе, художница тогда прилетала из Нью-Йорка, в котором живет.