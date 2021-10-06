Начальнику службы безопасности «Киевпасстранса» объявили о подозрении за фиктивный договор об охране трамвайных станций

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Valik Chernetskyi / Unsplash

Киевская городская прокуратура объявила подозрение начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций «Киевпасстранса» за фиктивный договор об охране трамвайных станций.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Следствие считает, что действия мужчины нанесли ущерб в размере 3,3 миллиона гривен, которые выделили на организацию охраны объектов критической инфраструктуры.

В 2019 году «Киевпастранс» заключил договор с частной охранной компанией для охраны станций скоростного трамвая, а также осуществления на них пропускного режима. На средства этой компании было перечислено 4,1 миллиона гривен из бюджета.

«Однако, досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще», — отметили в прокуратуре.