Scandinavian Airlines запускает прямой рейс из Киева в главный аэропорт Стокгольма

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Facebook / SAS - Scandinavian Airlines

Авиакомпания Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в столицу Швеции Стокгольм.

Полеты запланированы раз в неделю по четвергам, пишет avianews. В главный аэропорт Швеции — «Стокгольм-Арланда», расположенный в 40 км от центра города, саолет будет отправляться из аэропорта «Борисполь».

Отмечается, что на линии Киев — Стокгольм SAS задействует среднемагистральные самолеты нового поколения Airbus A232neo, которые могут перевозить 180 пассажиров. Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часа.

Самолет будет вылетать из Стокгольма в 09:45 и прибывать в Киев в 13:10. Из Киева он будет вылетать в 14:00 с прибытием в Стокгольм в 15:35.

Перелет в обе стороны обойдется от €201. В стоимость включена ручная кладь весом до 8 кг, ее габариты не должны превышать 55 х 40 х 23 см.

Киев — Стокгольм станет вторым маршрутом SAS в Украине. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт «Борисполь» из столицы Норвегии Осло.