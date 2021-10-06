В Вене силовики обыскали офис канцлера Курца по подозрению в коррупции. Он находится под следствием
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- София Телишевская, Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Австрии провели обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене.
Об этом сообщает издание Der Standard.
Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений лежат исследования, которые за счет Минфина были опубликованы в СМИ. Они якобы содержат неправдивые данные и должны были продвигать политику правительства.
В среду, 6 октября, несколько следователей вошли в офис партии в центре Вены со 100-страничным ордером на обыск. Обыск также прошел в канцелярии главы правительства.
В списке фигурантов ближайшее окружение канцлера — советник Штефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.
Сейчас речь идет о договорах о сотрудничестве со СМИ на сумму около €1,3 миллиона. Эти деньги, по данным следствия, использовали, чтобы влиять на содержание и время публикаций.
Партия Курца опубликовала пресс-релиз об обыске, в котором все обвинения названы ложными.
Как сообщает AFP, в 18:20 по Киеву в прокуратуре Австрии подтвердили факт расследования в отношении самого канцлера Курца.
«Канцлер Австрии Себастьян Курц находится под следствием в связи с данными о том, что государственные деньги были использованы в коррупционной сделке для обеспечения положительного освещения [политики партии Курца] в бульварной газете [Oesterreich]», — сказано в сообщении.
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