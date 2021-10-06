NASA готовит к запуску космический корабль, который врежется в астероид — намеренно

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NASA Kennedy / Flickr

В рамках миссии DART космическое агентство NASA готовит к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид. Цель полета — проверка, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в глубоком космосе.

Об этом сообщает CNN.

Миссия начнется 23 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Запустят ее с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Корабль врежется примерно в сентябре 2022 года. Зонд отправится к двойной системе астероидов Didymos, которая состоит из Дидимоса и его небольшого спутника Диморфоса. Эти небесные тела не угрожают Земле, но будут находиться в момент столкновения в пределах видимости земных оптических телескопов. Астрономы вычислят, насколько изменилась траектория меньшего Диморфоса.

Через несколько лет после столкновения миссия Европейского космического агентства Hera проведет дополнительное исследование того, как изменилась траектория Дидимоса и Диморфоса.

Объектами, которые сближаются с Землей, являются астероиды и кометы, орбиты которых находятся в пределах 50 миллионов миль от Земли. В выявлении угрозы объектов, которые сближаются с Землей и могут нанести серьезный ущерб, состоит основная задача NASA и других космических организаций по всему миру.