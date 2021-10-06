Большинство британцев уже не поддерживают решение выйти из ЕС
- Автор:
- София Ходева
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Unsplash
Большинство британцев через пять лет после референдума о выходе из Европейского Союза не поддерживают это решение и теперь считают брекзит провалом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Savanta ComRes, сообщает EurActiv.
В исследовании, которое прошло в конце сентября, приняли участие 2 тысячи британцев. Сейчас 52% опрошенных считают ошибочным решение о выходе из ЕС. Еще 26% опрошенных утверждают, что брекзит имел неудачные последствия для Британии.
В то же время, примерно три из пяти избирателей, которые проголосовали за брекзит, довольны своим выбором. Сторонники лейбористов и либерал-демократы более чем в три раза чаще сторонников консерваторов говорят о том, что Brexit был неудачным.
Каждый пятый из тех, кто голосует за партию действующего премьера Бориса Джонсона, говорит, что политика повторного вступления в ЕС повысит шансы консерваторов на следующих выборах.
Однако пока ни одна крупная британская партия не поддерживает присоединение к ЕС, а оппозиционная Лейбористская партия отвергла планы по присоединению к единому рынку.
- В 2016 году в Великобритании состоялся референдум, на котором британцы почти поровну проголосовали о выходе из Европейского Союза (тогда при явке 72,2% распределение было 51,9% за брекзит и 48,2% — против). Страна была членом ЕС с 1976 года.