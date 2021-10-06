BMW, Audi, Mercedes и советский автопром. «Укрпочта» распродаст парк своих старых автомобилей

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Ukrposhta / Flickr

«Укрпочта» начала распродажу старых автомобилей, среди которых модели мировых брендов и машины советского автопрома.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего планируется продать 1 600 «непригодных к работе» единиц транспорта, которые не используются предприятием более 10 лет.

«Среди автомобилей, которые «Укрпочта» будет реализовывать, BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980—1990 годов выпуска, а также экземпляры, выпущенные в советское время — ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, где есть самое старое авто — «ЗИЛ-ММЗ 555» 1968 года выпуска, тракторы и другие», — пояснили в компании.

Их продадут через систему электронного аукциона «ProZorro. Продажи». Оценочная стоимость всех авто составила 10,9 млн грн без НДС.

«Предварительно проведена независимая оценка рыночной стоимости авто и получено разрешение на продажу этого имущества от Министерства инфраструктуры», — сообщили в компании.

Глава компании Игорь Смелянский рассказал, что в 2016 году анализ выявил, что треть автопарка «Укрпочты» непригодна для эксплуатации.

«За это время мы приобрели более 3 тысяч новых автомобилей (из них 1 800+ в этом году) и сократили средний возраст с 15 до 7», — похвастался Смелянский. Он пояснил, что в дальнейшем удерживая старые авто на балансе, в конце концов в компании пришли бы к тому, что они стали бы непригодными даже для продажи в качестве металлолома.

«А так мы выручим от их реализации 10,9 млн грн, которые вложим в ремонт отделений, закупку техники и обновление другой инфраструктуры», — отметил Смелянский.