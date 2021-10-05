Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без поправок
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- Алексей Ярмоленко
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Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images
Послы G7 призвали Верховную Раду в ближайшее время принять законопроект о реформе СБУ и подчеркнули, чтобы нардепы не вносили изменений в окончательный проект.
Об этом сообщается на странице G7 в Twitter.
«Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок», — говорится в заявлении.
Они подчеркнули, что успешная реализация законопроекта в нынешней редакции превратит СБУ в современную службу безопасности.
- 28 января Рада приняла в первом чтении изменения в закон «О Службе безопасности Украины», которые касаются усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ. Так, будут ликвидированы специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.