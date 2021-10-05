Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без поправок

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Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Послы G7 призвали Верховную Раду в ближайшее время принять законопроект о реформе СБУ и подчеркнули, чтобы нардепы не вносили изменений в окончательный проект.

Об этом сообщается на странице G7 в Twitter.

«Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок», — говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что успешная реализация законопроекта в нынешней редакции превратит СБУ в современную службу безопасности.