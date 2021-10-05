В Николаевской области во время раскопок нашли подземный склеп I века

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Археологи Ольвийской международной экспедиции Института археологии НАН Украины во время раскопок на некрополе открыли новое погребальное сооружение — подземный склеп, датируемый I веком нашей эры.

Об этом сообщает Укринформ.

Склеп состоит из удлиненного узкого коридора и трапециевидной погребальной камеры. Возле входа нашли половину краснолаковой чашечки, по которой и установили время захоронения.

Заместитель директора Института археологии НАН Украины Алла Буйских считает, что такие захоронения характерны для сарматов, которые в тот период жили в Ольвии.

Высота свода камеры достигает одного метра, а стенки и пол обмазаны известняковым раствором. Все сооружение вырезано в глиняном массиве на глубине 3—3,5 метра.

Археологи установили, что склеп разграбили еще в древности. Вероятно, грабители вытащили тело наружу, чтобы снять украшенную одежду.

От захоронения сохранились лишь железные гвозди из деревянного помоста, на который клали покойника, и более ста различных бусин из янтаря, сердолика, агата, гагата, горного хрусталя и бисера из стеклянной пасты.