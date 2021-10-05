Ученые нашли «следы» первой экзопланеты, которая одновременно вращается вокруг трех звезд

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Американские ученые обнаружили систему, в которой, вероятно, находится первая в истории наблюдений планета, которая одновременно вращается вокруг трех звезд.

Об этом сообщает Science Alert.

Открытую исследователями систему назвали GW Orionis. Она находится на расстоянии 1 300 световых лет от Земли.

Хотя ученые не нашли прямых доказательств существования планеты, исследователи считают, что необычные физические характеристики системы можно объяснить только наличием одной или нескольких массивных скрытых планет на орбите вокруг всех трех звезд.

В GW Orionis первые две звезды находятся на таком же расстоянии друг от друга, что и Земля от Солнца (это расстояние известно как астрономическая единица — au). Третья звезда находится примерно в восьми au от первых двух.

Особенность системы GW Orionis — это протопланетный диск из пыли и газа. Исследователи считают, что он не смог бы образоваться без планеты, которая вращается вокруг всех трех звезд, но осталась «незамеченной».

Под руководством астронома Джереми Смолвуда из университета Невады в Лас-Вегасе уже другая группа исследователей реконструировала модель системы GW Orionis. Они тоже пришли к выводу, что между звездами расположена планета — вероятно, газовый гигант.