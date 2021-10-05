«Мониторинг нацбезопасности по 20 направлениям». В Офисе президента представили систему «СОТА».

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Офисе президента презентовали информационно-аналитическую систему «СОТА» для принятия «управленческих решений».

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

«Система «СОТА» — действенный инструмент, которым пользуется высшее руководство государства при принятии управленческих решений. Закрытая часть касается только военной составляющей, а по каждой другой сфере нашей жизнедеятельности имеем четкую и понятную ситуацию», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сообщается, что система работает с Big Data, обеспечивает хранение, объединение и анализ данных из различных источников для повышения достоверности и эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более чем 20 направлениям.

Среди этих направлений — социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространение заболеваемости COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты, недропользование, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.

При этом, по словам Данилова, оперативную, актуальную и достоверную информацию из открытой части системы «СОТА» может получить любой пользователь.

Также Данилов представил модуль информационно-аналитической системы «СОТА» — портал «Система здравоохранения». В нем содержится информация в разрезе областей, общин и отдельных медицинских учреждений, в частности о ситуации с распространением COVID-19.