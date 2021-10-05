Министр финансов назвал нападение на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка «недопустимым»

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что неприятно удивлен ситуацией с нападением на журналистов в кабинете главы государственного Укрэксимбанка, и сообщил, что руководство банка должно было сделать все, чтобы избежать конфликта.

Об этом он рассказал в комментарии Интерфаксу.

«Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно», — подчеркнул Марченко.

По его словам, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы выход из конфликта был максимально справедливым, также должна последовать соответствующая реакция правоохранителей.