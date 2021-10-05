Министр финансов назвал нападение на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка «недопустимым»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что неприятно удивлен ситуацией с нападением на журналистов в кабинете главы государственного Укрэксимбанка, и сообщил, что руководство банка должно было сделать все, чтобы избежать конфликта.
Об этом он рассказал в комментарии Интерфаксу.
«Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно», — подчеркнул Марченко.
По его словам, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы выход из конфликта был максимально справедливым, также должна последовать соответствующая реакция правоохранителей.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего охранники попытались остановить запись. Они скрутили оператора, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры и вынесли всю технику из кабинета на час.
- Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера, присутствовали директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов, охранник и еще один сотрудник банка, который применил физическую силу к оператору «Схем».
- В самом банке факт нападения опровергают. Там пояснили, что информация, о которой спрашивали журналисты, является банковской тайной, которую банки обязаны хранить. Поэтому сотрудникам пришлось остановить интервью.
- По факту препятствования журналистской деятельности Национальная полиция возбудила уголовное производство. Голосеевская окружная прокуратура города Киева начала расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы» издания «Радио Свобода» (ч. 1 ст. 171 УК Украины).