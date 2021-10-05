Полиция открыла дело из-за нападения на журналистов «Схем» в кабинете главы Укрэксимбанка

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Пресс-служба КГГА

Национальная полиция открыла уголовное производство по статье «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» из-за нападения на съемочную группу «Схем» в государственном Укрэксимбанке.

Об этом со ссылкой на выписку из ЕРДР сообщил адвокат Анатолий Попов, представляющий интересы журналистов по этому делу. Информацию об этом также опубликовал отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Напомним, 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего охранники попытались остановить запись. Они скрутили оператора, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры, и вынесли всю технику из кабинета на час.

Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете главы правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору «Схем».