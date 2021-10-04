Марк Цукерберг из-за падения акций Facebook потерял $6,3 млрд. В рейтинге Forbes он теперь 6-й

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Christophe Morin / IP3 / Getty Images

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в рейтинге Forbes «обеднел» на $6,3 миллиарда, опустившись на шестую строку в списке богатейших людей.

На американской фондовой бирже (NASDAQ) акции Facebook упали на 5,41%. Каждая акция подешевела на $18,40. Сейчас ценные бумаги торгуются по $324.

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Снижение стоимости акций происходит на фоне массового сбоя в работе соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp по всему миру. Доступ к ним до сих пор не восстановлен.

Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы, сообщает, что получил более 5,6 миллиона сообщений о проблемах с доступом к указанным соцсетям.

Перебои в некоторых регионах наблюдаются и в Twitter, Google, Amazon, Netflix, Steam, PlayStation Network, Snapchat, TikTok и десятке других сервисов. Из-за массового перехода пользователей WhatsApp в Telegram, мессенджер стал медленнее работать.

В Facebook пока не называют причины глобального сбоя, уверяя что работают над решением проблемы.

Тем временем репортер The New York Times Шира Френкель сообщила, что сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы сбоя — у них не работают электронные пропуска.