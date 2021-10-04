Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых

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Полиция Черниговской области

Деснянский районный суд в Чернигове избрал меру пресечения всем пяти подозреваемым в нападении на полицейских и убийстве одного из них.

Об этом пишет пресс-служба местного управления Нацполиции.

На период досудебного расследования все пятеро подозреваемых будут находиться под арестом.

Четырем подозреваемым предъявили подозрение в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Еще один получил другое подозрение — грабеж, соединенный с насилием.