Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Полиция Черниговской области
Деснянский районный суд в Чернигове избрал меру пресечения всем пяти подозреваемым в нападении на полицейских и убийстве одного из них.
Об этом пишет пресс-служба местного управления Нацполиции.
На период досудебного расследования все пятеро подозреваемых будут находиться под арестом.
Четырем подозреваемым предъявили подозрение в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Еще один получил другое подозрение — грабеж, соединенный с насилием.
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