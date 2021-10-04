Pandora Papers: полиция Чехии проверит причастность премьера к офшорам
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
CEEC-China 2018 / Flickr
Полиция Чехии проверит премьер-министра Андрея Бабиша и других чехов на причастность к офшорным компаниям после публикации расследования Pandora Papers.
Об этом ведомство написало в своем Twitter.
«Национальный центр борьбы против организованной преступности SKPV начинает расследование не только по премьер-министру Чешской Республики, но и по всем гражданам Чехии, которых упоминают в этом «деле». Однако сейчас мы не будем предоставлять больше информации», — отметили правоохранители.
Сам Бабиш свою причастность к офшорам категорически отвергает.
«Деньги, которые оставили чешский банк, облагались, это были мои деньги, и они вернулись в чешский банк», — заверил он.
До премьерства Бабиш был крупным чешским бизнесменом в области сельского хозяйства, производства продуктов и химикатов, а также имел собственные СМИ. В 2014 году он стал министром финансов, а также создал собственную партию. С 2017 года он возглавляет правительство Чехии.
В отчете Pandora Papers говорится, что в 2009 году Бабиш перевел 22 миллиона долларов в офшорные компании, через которые приобрел элитную недвижимость во Франции.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 млн документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.