Критиковал Зеленского. Во время выступления Порошенко «слуги» ушли с согласительного совета

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Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины

Представители провластной фракции «Слуга народа» во время выступления пятого президента Петра Порошенко вышли из зала, где проходил согласительный совет.

Это произошло, когда лидер фракции «Европейская солидарность» вспомнил об офшорах президента Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского.

Сначала Порошенко в своей речи говорил о приоритетах работы парламента, в частности, о защите национальной безопасности и социальной защите населения, а в конце выступления сказал о «международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского».

На это «слуги» просто начали покидать рабочие места и демонстративно оставлять зал заседаний.

По словам депутата от фракции «Голос» Александры Устиновой, почти все председатели комитетов от «Слуги народа» ушли с согласительного совета во время выступления Порошенко.

После этого «слуги» собрали брифинг, на котором заявили, что согласно регламенту, согласительный совет является рабочим неполитическим органом, где собираются председатели фракций, поэтому председатель их фракции остался на своем рабочем месте для отработки повестки дня Рады.