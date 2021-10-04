США впервые разместят свои истребители пятого поколения за пределами страны

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Rob Schleiffert / Flickr

США зимой планируют впервые разместить свои истребители пятого поколения F-35A в Европе. Эскадрилья будет состоять из 27 самолетов.

Об этом пишет Интерфакс.

«Истребители прибудут этой зимой», — заявил командир 495-й эскадрильи, в которую войдут F-35A, подполковник Аян Маклафлин.

Их разместят на авиабазе Лейкенгит в Англии. Это будет первое размещение подобных истребителей за пределами США. Сама авиабаза расположена в 113 километрах от Лондона, и там сейчас находятся американские истребители F-15.

На 2022 год другие страны Европы, такие как Нидерланды, Италия и Норвегия, также планируют размещение на своих авиабазах истребителей F-35.