В Калифорнии произошла утечка нефти, власти заявили об угрозе катастрофы

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В субботу, 2 октября, у берегов Калифорнии, США, произошел масштабный разлив нефти. От него пострадала экосистема, а власть говорит о неотвратимых последствиях для окружающей среды.

Об этом сообщает Washington Post.

В воды океана попало почти 500 тысяч литров нефти. Она разлилась на расстояние 20 километров у берегов округа Оранж.

В воскресенье вечером на расстоянии 1,6 километра береговая охрана разместила боновые ограждения, благодаря чему примерно 12 тысяч литров нефти удалось достать из воды. Но смесь все равно просочилась в болотно-водные угодья Талберт Марш, где обитает множество видов птиц.

Нефть поступала с платформы Elly — трубопровода, который проложен по дну Тихого океана и эксплуатируется компанией Amplify Energy. Исполнительный директор предприятия Мартин Уилшер сказал, что компания расследует прорыв, и дайверы уже ныряли у вероятного места утечки. Нефть по-прежнему попадает в океан.

«Эта утечка спровоцировала одну из самых разрушительных ситуаций, с которой имело дело наше сообщество», — заявила мэр Хантингтон-Бич Ким Кар. Она добавила, что местные власти ищут возможности привлечь к ответственности компанию, из трубопровода которой произошла утечка, и предупредила, что в последующие дни к берегам прибьет еще больше нефти.

В результате отравления вод уже отменили последний день популярного авиашоу Pacific Airshow и закрыли большую часть берега Хантингтон-Бич.

Офицер здравоохранения округа Оранж Клейтон Чау призвал людей не купаться и даже не собираться на пляжах и предупредил, что пары от разлива нефти могут распространяться ветром.

Эколог Шон Андерсон заявил, что от утечки больше всего пострадают животные, которые живут прямо на берегу моря, в частности морские птицы и млекопитающие. Также сильно пострадают песчаные крабы, проживающие в месте, где волны сталкиваются с берегом.