В Днепре задержали члена преступной группы, которая выманила у европейцев €9 млн

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В Днепре Национальная полиция задержала четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе, которое расследуется по материалам прокуратуры немецкого города Бамберг.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и МВД.

По данным следствия, в течение 2017—2020 годов организованная преступная группа, в которую входили украинцы и граждане других стран, выманивала у европейцев деньги. Они предлагали жертвам инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

Когда люди хотели вывести свои инвестиции в наличные, им звонили операторы мошеннических колл-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание — дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства забирали организаторы мошеннической схемы.

Задокументированная сумма убытков от этой схемы составила 9 млн евро.

В марте и июне подозрение объявили первым трем фигурантам, а двух из них уже арестовали с возможностью внесения залога в размере 325 млн гривен.

Четвертый подозреваемый, по данным следствия, отвечал за деятельность сети колл-центров, задействованных в мошеннической схеме. Они находились в Киеве, Софии (Болгария) и Белграде (Сербия).

Ему инкриминировали ст. 255 (участие в преступной организации), ст. 209 (отмывание денег) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестован ряд дорогих автомобилей: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.