«Самое масштабное обновление». «Укрзалізниця» объявила тендер на 31 миллиард грн для приобретения поездов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Компания «Укрзалізниця» объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Объявление о тендере появилось 1 октября в системе Prozorro. Компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также приобретут 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 миллиарда гривен.
«Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах», — пояснили в компании.
Отмечается, что к участию в тендерной закупке пригласили известных производителей — запросы на коммерческие предложения разослали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря.
Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.
- «Укрзалізниця» планирует до конца 2021 продать непрофильные активы стоимостью 500 млн гривен.
- В финансовом плане «Укрзалізниці» на 2021 предусмотрен доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 млрд грн и налогам в бюджет на 24,7 млрд грн. Речь идет о значительных инвестициях в обновление подвижного состава, в частности, обновление 23,5 тысячи грузовых вагонов, и многого другого.