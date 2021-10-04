«Самое масштабное обновление». «Укрзалізниця» объявила тендер на 31 миллиард грн для приобретения поездов

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Компания «Укрзалізниця» объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Объявление о тендере появилось 1 октября в системе Prozorro. Компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также приобретут 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 миллиарда гривен.

«Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах», — пояснили в компании.

Отмечается, что к участию в тендерной закупке пригласили известных производителей — запросы на коммерческие предложения разослали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.