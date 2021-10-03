Утечка Pandora Papers: украинские бизнесмены и политики владеют недвижимостью в Лондоне и скрытым бизнесом в Крыму

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Соколовская Инна / УНИАН

Документы об офшорных компаниях, которые опубликовали журналисты со всего мира 3 октября, выявляют и компании украинских политиков, которые скрывают бизнес в оккупированном Крыму, а также свидетельствуют о наличии у них недвижимости в Великобритании.

Об этом сообщают украинские расследователи из «Слідство.Інфо», которые исследовали Pandora Papers.

Журналисты обнаружили 5 офшорных компаний, которые принадлежали народному депутату группы «За майбутнє» Александру Гереге через два фонда. Один из этих фондов владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра». Сам Герега на вопрос «Слідство.Інфо» ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет и отверг причастность фонда к группе «Эпицентр».

Нардеп Александр Герега. Олександр Герега / Facebook

Проект Pandora Papers также идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимного владельца элитной недвижимости в Британии. Им принадлежит свыше полутора тысяч объектов на общую сумму более $5,5 миллиарда. В этом списке больше 10 украинцев, которые скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании. Так, например, при переходе студии «Квартал 95» на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году тогда еще шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США. Первый помощник президента Сергей Шефир через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более $5 миллионов.

Кроме того, 16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия покупает элитную недвижимость в престижном районе Лондона — взаймы. Квартира в центре недалеко от Университетского колледжа Лондона, где она училась, обошлась ей в почти $4,6 миллиона. Средства Анастасия заняла у фирмы отца на Виргинских островах, которая не была указана в его декларациях.

Журналисты также рассказали об офшорах Рината Ахметова — речь идет о регистрации новых компаний, целью которых юристы указывают «владение самолетом». Сумма не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна Falcon 7X (бортовой номер P4-SCM) превышает $50 миллионов.

Журналисты отмечают, что бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов причастен как минимум к 9 объектам недвижимости в Британии. Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский. Кроме того, на дочь бывшего главы Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова Татьяну записано 5 объектов недвижимости в Лондоне (цена только трех из них по меньшей мере $13,5 млн). Недвижимость приобрели через офшоры, зарегистрированные на Виргинских островах, и в течение 1999—2003 годов, когда Кивалов был нардепом.